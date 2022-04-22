В Украине с начала войны зарегистрировали более 10 тыс. ФЛП

На сайте поиска работы Work.ua опубликовано почти 11 тыс. вакансий, из них около 8 тыс. – новые. Сайт для поиска работы IT-специалистами Djinni разместил 14 636 вакансий и 42 819 резюме. Количество резюме программистов постоянно растет.
"OLX Работа: 29 084 вакансии для рабочих специальностей. Jooble – в настоящее время размещено 55 552 вакансий", – перечислили в посте.
Сегодня в Украине работают 54% кафе и ресторанов.
"Во время военного положения железная дорога работала бесплатно в режиме эвакуации. По данным Railwaybot, в начале апреля возобновилась продажа билетов на запланированные поездки. По данным сервиса такси "Бонд", количество заказов такси с момента начала войны упало более чем в три раза", – сообщили в "Опендатамедіа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине уже несколько лет растет количество частных предпринимателей. В 2021 году численность физических лиц – предпринимателей в Украине выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгал 18 апреля сообщил, что более 400 украинских предприятий переехали в регионы, где нет активных боевых действий. Из них более 200 уже работают.
"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10–20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш, отечественный, бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", – сказал премьер.