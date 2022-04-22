В Украине с начала войны зарегистрировали более 10 тыс. ФЛП

После 24 февраля в Украине зарегистрировано более 1,2 тыс. новых компаний Фото: depositphotos.com

На сайте поиска работы Work.ua опубликовано почти 11 тыс. вакансий, из них около 8 тыс. – новые. Сайт для поиска работы IT-специалистами Djinni разместил 14 636 вакансий и 42 819 резюме. Количество резюме программистов постоянно растет.

"OLX Работа: 29 084 вакансии для рабочих специальностей. Jooble – в настоящее время размещено 55 552 вакансий", – перечислили в посте.

Сегодня в Украине работают 54% кафе и ресторанов.

"Во время военного положения железная дорога работала бесплатно в режиме эвакуации. По данным Railwaybot, в начале апреля возобновилась продажа билетов на запланированные поездки. По данным сервиса такси "Бонд", количество заказов такси с момента начала войны упало более чем в три раза", – сообщили в "Опендатамедіа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)