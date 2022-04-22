"Сделать решительный скачок в экономику XXI века". Эксперты рассказали, как Украине стать сильным государством после войны

В нем авторы отметили, что день полномасштабного вторжения РФ в Украину – не только новый этап украинско-российской войны, но и "начало европейского цивилизационного излома".

"Украина сделала свой цивилизационный выбор в пользу демократии, пройдя нелегкий путь, как это в свое время сделали все европейские страны. Независимая Украина никогда не участвовала в вооруженных конфликтах на других территориях в качестве агрессора, а только защищала себя. Сегодня она защищает всю Европу, будучи единственной страной в мире, добровольно отказавшейся от ядерного оружия", – подчеркнули в отчете.

УИБ отмечает, что украинцы защищают духовные ценности цивилизованного мира.

"Мы сделали важный ценностный выбор, но не создали механизмов, которые дают государству двигаться вперед. Теперь перед нами открыто большое окно возможностей. Сейчас путь только один: сделать решительный скачок в экономику XXI века, создать четкую стратегию внешней политики и в конечном счете – победить смерть и мрак", – заявили в Украинском институте будущего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)