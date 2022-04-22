Всемирный банк оценил ущерб от российского вторжения в Украину в $60 млрд

Малпасс заявил о потребности Украины в финансовой помощи. По его словам, предварительная оценка затрат на восстановление ущерба не включает растущие экономические издержки от войны.

"Война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал Малпасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам конференции обозначил затраты страны и потребности в финансировании. По его словам, Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери.

"И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить", – сообщил Зеленский.

Он заявил, что мировому сообществу необходимо немедленно исключить РФ из международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

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