Всемирный банк оценил ущерб от российского вторжения в Украину в $60 млрд

Малпасс заявил о потребности Украины в финансовой помощи. По его словам, предварительная оценка затрат на восстановление ущерба не включает растущие экономические издержки от войны.
"Война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал Малпасс.
Президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам конференции обозначил затраты страны и потребности в финансировании. По его словам, Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери.
"И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить", – сообщил Зеленский.
Он заявил, что мировому сообществу необходимо немедленно исключить РФ из международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Война России против Украины. Главное
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.