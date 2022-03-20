"Украине необходим сильный экономический фронт". Шмыгаль рассказал о поддержке со стороны международных банков

"Украине сегодня необходим сильный экономический фронт. Значительную помощь в его формировании нам оказывают международные финансовые организации", – написал он.
Премьер отметил, что Всемирный банк выразил намерение в ближайшие месяцы перечислить Украине $3 млрд и более $300 млн уже поступили в страну.
"Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд. Переговоры относительно получения новых средств продолжаются. [...] Европейский союз уже выделил €600 млн из анонсированных €1,2 млрд", – отметил Шмыгаль.
Также, по его данным, в Украину поступили €400 млн (из запланированных €2 млрд) от Европейского инвестиционного банка. А Европейский банк реконструкции и развития принял программу поддержки Украины на €2 млрд для обеспечения срочных потребностей и выразил готовность приобщиться к восстановлению Украины сразу после победы.
"Вся эта финансовая поддержка делает наш экономический фронт гораздо сильнее. Мы благодарны нашим партнерам. Весь мир сплочен вокруг Украины, видит, что за нами правда. А это значит, что победа будет также за нами", – заявил Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное
Россия вторглась в Украину 24 февраля. 17 марта KSE Institute (подразделение Киевской школы экономики) обнародовала подсчеты, согласно которым убытки от российского вторжения достигли $62,6 млрд (1,8 трлн грн).
Шмыгаль 15 марта говорил о потерях Украины на сумму более $500 млрд.