Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно – Зеленский

Зеленский: Для восстановления после этой войны Украине понадобятся сотни миллиардов долларов Фото: president.gov.ua

"По состоянию на это время, с учетом экономического спада и разрушенных экономических связей, мы нуждаемся в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. Для восстановления после этой войны Украине понадобятся еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, у каждого из вас эти расчеты, уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что, кроме всего, Россия спровоцировала рост цен на энергоносители, преследуя собственные политические цели, что будет способствовать продовольственному кризису в стране.