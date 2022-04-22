Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно – Зеленский

"По состоянию на это время, с учетом экономического спада и разрушенных экономических связей, мы нуждаемся в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. Для восстановления после этой войны Украине понадобятся еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, у каждого из вас эти расчеты, уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент добавил, что, кроме всего, Россия спровоцировала рост цен на энергоносители, преследуя собственные политические цели, что будет способствовать продовольственному кризису в стране.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.