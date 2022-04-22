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ПОЛИТИКА

Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно – Зеленский

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Зеленский: Для восстановления после этой войны Украине понадобятся сотни миллиардов долларов
Зеленский: Для восстановления после этой войны Украине понадобятся сотни миллиардов долларов
Фото: president.gov.ua

Украина нуждается в поддержке в объеме до 7$ млрд ежемесячно из-за ущерба, нанесенного российско-оккупационными войсками. Об этом 21 апреля заявил президент Владимир Зеленский на сессии Всемирного банка, его цитирует сайт Офиса президента.

"По состоянию на это время, с учетом экономического спада и разрушенных экономических связей, мы нуждаемся в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. Для восстановления после этой войны Украине понадобятся еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, у каждого из вас эти расчеты, уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что, кроме всего, Россия спровоцировала рост цен на энергоносители, преследуя собственные политические цели, что будет способствовать продовольственному кризису в стране.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1457255894708922/

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Всемирный банк, Владимир Зеленский, война России против Украины, финансирование
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