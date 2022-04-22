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Швец: Товарищей в Кремле, готовых скинуть Путина, нет. Все его окружение еще хуже, чем он

 
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Швец: Он же сам по себе ничтожество, Бледная Моль и Окурок
Швец: Он же сам по себе ничтожество, Бледная Моль и Окурок
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону ответил на вопрос, есть ли в окружении Путина люди, которые могли бы его свергнуть.

"Я думаю, что нет. Потому что это результат системного отрицательного отбора кадров, который провел Путин. Он же сам по себе ничтожество, Бледная Моль и Окурок (по информации Швеца, Бледная Моль, а также Окурок и Ботокс – это прозвища Путина. – "ГОРДОН"). Такие люди в своем окружении не могут держать тех, кто умнее, сильнее. Эти люди для него опасны. Поэтому все его заместители, его окружение – они еще хуже, чем он. А у тех – еще хуже и так далее", – считает Швец.

Он обратил внимание на заседание Совета национальной безопасности РФ.

"Вы же видите, кто там был. Это же ничтожества, серые мыши просто. Для того, чтобы задумать и организовать государственный переворот, нужно иметь железные фаберже, скажем так. Взять ответственность на себя. Это могли сделать люди, которые пришли к власти в результате борьбы. А этих подобрали из подворотни, включая Путина. Такой и нужен был человек, не государственный муж. Нужен был послушный человек, который будет сохранять активы семейства [первого президента РФ Бориса] Ельцина. Вот и все", – сказал бывший разведчик.

По его прогнозу, возможность свержения Путина появится, если он решит применить ядерное оружие. Под угрозой потери состояния люди из окружения главы Кремля могут его ликвидировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Юрий Швец, государственный переворот, война России против Украины
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