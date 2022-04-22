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22 апреля, 2022
 
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"Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина или земля тебе стекловатой"

 
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Горбунов: Развлекательный контент после войны первое, что будет необходимо для того, чтобы спасать психику
Горбунов: Развлекательный контент после войны – первое, что будет необходимо для того, чтобы спасать психику
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий, кинопродюсер и волонтер Юрий Горбунов планирует в ближайшее время начать съемки фильма под названием "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой". Об этом он рассказал 21 апреля в эфире канала "1+1".

"Развлекательный контент после войны – первое, что будет необходимо для того, чтобы спасать психику. Юмор будет наиболее востребованной историей,   сказал Горбунов.  Все реально устали и всем хочется уже положительных эмоций. Мои парни вот прямо сейчас пишут полный метр. Думаю, что мы начнем его снимать. Хотелось, чтобы закончилась война, но его надо снимать, потому что он у него пророческое название  он называется "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой". Это ж мольфарная нация – смотрите, послали корабль, он и пошел. Рано или поздно, уверен, и [президент РФ Владимир] Путин пойдет туда, куда его послал весь украинский народ. И это случится очень скоро". 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Горбунов в качестве продюсера снял три серии фильма "Скажене весілля". После нападения РФ на Украину он занимается волонтерской деятельностью, помогая украинской армии. 

Теги: кино, война России против Украины, Юрий Горбунов
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