  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина или земля тебе стекловатой"

"Развлекательный контент после войны – первое, что будет необходимо для того, чтобы спасать психику. Юмор будет наиболее востребованной историей, – сказал Горбунов. – Все реально устали и всем хочется уже положительных эмоций. Мои парни вот прямо сейчас пишут полный метр. Думаю, что мы начнем его снимать. Хотелось, чтобы закончилась война, но его надо снимать, потому что он у него пророческое название – он называется "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой". Это ж мольфарная нация – смотрите, послали корабль, он и пошел. Рано или поздно, уверен, и [президент РФ Владимир] Путин пойдет туда, куда его послал весь украинский народ. И это случится очень скоро".

ВИДЕО

Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)