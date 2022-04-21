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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киселев: У Путина свербит в голове страх начать ядерную войну и тут же проиграть

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Киселев: Мы не верим, что Путин и его люди самоубийцы, что они способны развязать ядерную войну, но боюсь, как бы мы опять не ошиблись
Киселев: Мы не верим, что Путин и его люди – самоубийцы, что они способны развязать ядерную войну, но боюсь, как бы мы опять не ошиблись
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ведущий телеканала "Украина 24" Евгений Киселев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, осознает, что может потерпеть поражение в ядерной войне.

"Мы не верили, что Путин оккупирует Крым – он его оккупировал, не верили, что развяжет войну на Донбассе, начнет широкомасштабную войну против Украины – но всякий раз наша вера терпела крах. Сегодня мы не верим, что Путин и его люди – самоубийцы, что они способны развязать ядерную войну, но боюсь, как бы мы опять не ошиблись. Во всяком случае я понимаю, что наши представления далеки от реальности – нет там никакой красной кнопки или ядерной кнопки в чемоданчике, который за Путиным носит специальный адъютант. Есть лишь коды к устройствам, которые могут запустить достаточно долгий, многоуровневый процесс", – подчеркнул Киселев.

Он отметил, что для удара ядерным оружием должно "пройти много команд" через разных исполнителей.

"Я на днях говорил с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Он рассказал, что даже самый маленький заряд мощностью в 0,4 килотонны, который заряжается просто в артиллерийскую пушку, имеет специальный предохранитель. На нем стоит кожух, который без кода нельзя снять – там стоит сверхпрочный замок, не позволяющий вставить снаряд в казенную часть орудия. Много команд должно пройти из бункера или Кремля через разных исполнителей до того момента, как солдат или офицер сможет снять этот замок и зарядить орудие ядерным зарядом малой мощности", – сказал журналист.

По его мнению, Путин должен быть обеспокоен состоянием ядерного потенциала РФ.

"Страх начать ядерную войну и тут же проиграть – думаю, этот фактор еще присутствует. У Путина, какой бы он ни был истерик или психопат, где-то свербит мысль: а что если наши стратегические ядерные силы так же замечательно готовы к войне, как и наши батальонные тактические группы, которых изрубили в капусту бойцы ВСУ и территориальной обороны?" – резюмировал Киселев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Евгений Киселев, ВСУ, война России против Украины
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