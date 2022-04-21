Киселев: У Путина свербит в голове страх начать ядерную войну и тут же проиграть

Киселев: Мы не верим, что Путин и его люди – самоубийцы, что они способны развязать ядерную войну, но боюсь, как бы мы опять не ошиблись Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Мы не верили, что Путин оккупирует Крым – он его оккупировал, не верили, что развяжет войну на Донбассе, начнет широкомасштабную войну против Украины – но всякий раз наша вера терпела крах. Сегодня мы не верим, что Путин и его люди – самоубийцы, что они способны развязать ядерную войну, но боюсь, как бы мы опять не ошиблись. Во всяком случае я понимаю, что наши представления далеки от реальности – нет там никакой красной кнопки или ядерной кнопки в чемоданчике, который за Путиным носит специальный адъютант. Есть лишь коды к устройствам, которые могут запустить достаточно долгий, многоуровневый процесс", – подчеркнул Киселев.

Он отметил, что для удара ядерным оружием должно "пройти много команд" через разных исполнителей.

"Я на днях говорил с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Он рассказал, что даже самый маленький заряд мощностью в 0,4 килотонны, который заряжается просто в артиллерийскую пушку, имеет специальный предохранитель. На нем стоит кожух, который без кода нельзя снять – там стоит сверхпрочный замок, не позволяющий вставить снаряд в казенную часть орудия. Много команд должно пройти из бункера или Кремля через разных исполнителей до того момента, как солдат или офицер сможет снять этот замок и зарядить орудие ядерным зарядом малой мощности", – сказал журналист.

По его мнению, Путин должен быть обеспокоен состоянием ядерного потенциала РФ.

"Страх начать ядерную войну и тут же проиграть – думаю, этот фактор еще присутствует. У Путина, какой бы он ни был истерик или психопат, где-то свербит мысль: а что если наши стратегические ядерные силы так же замечательно готовы к войне, как и наши батальонные тактические группы, которых изрубили в капусту бойцы ВСУ и территориальной обороны?" – резюмировал Киселев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube