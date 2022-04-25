Оккупанты обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное – Львовская ОВА. Видео

В "Укрзалізниці" сообщали, что в течение часа 25 апреля оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине Фото: Максим Козицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, на месте происшествия тушат пожар структурные подразделения ГСЧС Украины.

Информации о пострадавших пока нет, отметил Козицкий.

"Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины, – написал глава ОВА. – Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно, Ту-95. Данные уточняются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)