Оккупанты обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное – Львовская ОВА. Видео

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
По его словам, на месте происшествия тушат пожар структурные подразделения ГСЧС Украины.
Информации о пострадавших пока нет, отметил Козицкий.
"Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины, – написал глава ОВА. – Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно, Ту-95. Данные уточняются".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 25 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей. В двух населенных пунктах в Золочевском районе Львовской области начались пожары, отмечал Козицкий.
В "Укрзалізниці" сообщили, что в течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, в результате чего было задержано 19 пассажирских поездов.