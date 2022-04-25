Оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей

Об этом 25 апреля в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Около 8.45 он попросил жителей региона оставаться в укрытиях, отметив, что работает ПВО.

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Подробности позже. Оставайтесь в укрытиях", – добавил Козицкий около 9.00.

Говоря об итогах за последние сутки (с 9.00 24 апреля по 9.00 25 апреля) Козицкий отметил, что во Львовской области было два уведомления о воздушной тревоге.

"В первом случае была угроза ракетного удара с самолетов стратегической авиации с территории России со стороны Каспийского моря. Во втором случае сработало ПВО. Больше подробностей, которые можно сообщать, расскажу вам впоследствии", – написал глава ОВА в Facebook.

Несколько взрывов прозвучало на территории Винницкой области, сообщили в Винницком горсовете в Telegram со ссылкой на местную ОВА, призвав не выкладывать "никаких фото с мест происшествия".

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области, проинформировал в видеообращении в Facebook глава ОВА Виталий Коваль. По его словам, жертв в результате удара нет.

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