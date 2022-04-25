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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей

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Из-за ракетных ударов оккупантов во Львовской области работала система ПВО, отметили в ОВА
Из-за ракетных ударов оккупантов во Львовской области работала система ПВО, отметили в ОВА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В двух населенных пунктах Львовской области начались пожары, перед этим в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом 25 апреля в Facebook сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Около 8.45 он попросил жителей региона оставаться в укрытиях, отметив, что работает ПВО.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/387261470075095

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Подробности позже. Оставайтесь в укрытиях", – добавил Козицкий около 9.00.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/387273470073895

Говоря об итогах за последние сутки (с 9.00 24 апреля по 9.00 25 апреля) Козицкий отметил, что во Львовской области было два уведомления о воздушной тревоге.

"В первом случае была угроза ракетного удара с самолетов стратегической авиации с территории России со стороны Каспийского моря. Во втором случае сработало ПВО. Больше подробностей, которые можно сообщать, расскажу вам впоследствии", – написал глава ОВА в Facebook.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/387296626738246

Несколько взрывов прозвучало на территории Винницкой области, сообщили в Винницком горсовете в Telegram со ссылкой на местную ОВА, призвав не выкладывать "никаких фото с мест происшествия".

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области, проинформировал в видеообращении в Facebook глава ОВА Виталий Коваль. По его словам, жертв в результате удара нет.

https://www.facebook.com/koval8/videos/2876376775994617/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения 24 февраля российские оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

В то же время в российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". В Офисе президента Украины допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.

24 апреля произошел самый большой обстрел Полтавской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

В ночь на 25 апреля произошли пожары на территории нефтебазы в Брянске (РФ) (около 110 км от границы Украины) и в одной из воинских частей города. По словам жителей Брянска, им предшествовали взрывы.

Теги: Россия, Украина, пожар, Ровенская область, Винницкая область, железная дорога, ПВО, горсовет, Львовская область, вторжение, Львовская ОГА, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, удары, инфраструктура, Ровенская ОГА, Максим Козицкий, Виталий Коваль, российские оккупанты
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