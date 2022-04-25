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В Брянске сообщили о пожарах на нефтебазе и в одной из воинских частей, им предшествовали взрывы – СМИ

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Брянск расположен примерно в 110 км от границы с Украиной
Брянск расположен примерно в 110 км от границы с Украиной
Фото: NEXTA Live / Telegram

В Фокинском районе Брянска (РФ) в ночь на 25 апреля произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Брянской области, которая граничит с Украиной, пишет российский "Интерфакс".

По словам жителей Брянска, сначала было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар, указывает Telegram-канал "Baza".

Возгорание произошло на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, отмечает "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на представителя экстренной службы. Он подчеркнул, что угрозы жилым домам в Брянске из-за пожара нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, его цитируют в Telegram "РИА Новости".

Телеканал "Россия 24" сообщил, что после нефтебазы через несколько минут загорелось хранилище ГСМ в одной из воинских частей, пишет "Медуза" в Telegram. Жители, которые снимали видео, уверены, что по объектам стреляли, указывает издание.

Брянск расположен примерно в 110 км от границы с Украиной. 11 апреля в Брянской области на 15 суток объявили высокий уровень террористической угрозы, писал российский "Интерфакс". Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщал, что в Брянской области военное командование вывозит свои семьи вглубь России. При этом информация об эвакуации тщательно скрывается, добавил он.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом (РФ) произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он отмечал, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.

24 апреля произошел самый большой обстрел Полтавской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

Теги: Россия, Украина, пожар, угрозы, Брянск, МЧС РФ, Брянская область, обстрелы, нефтебаза, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, удары
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