В Брянске сообщили о пожарах на нефтебазе и в одной из воинских частей, им предшествовали взрывы – СМИ

По словам жителей Брянска, сначала было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар, указывает Telegram-канал "Baza".

Возгорание произошло на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, отмечает "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на представителя экстренной службы. Он подчеркнул, что угрозы жилым домам в Брянске из-за пожара нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, его цитируют в Telegram "РИА Новости".

Телеканал "Россия 24" сообщил, что после нефтебазы через несколько минут загорелось хранилище ГСМ в одной из воинских частей, пишет "Медуза" в Telegram. Жители, которые снимали видео, уверены, что по объектам стреляли, указывает издание.

Брянск расположен примерно в 110 км от границы с Украиной. 11 апреля в Брянской области на 15 суток объявили высокий уровень террористической угрозы, писал российский "Интерфакс". Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщал, что в Брянской области военное командование вывозит свои семьи вглубь России. При этом информация об эвакуации тщательно скрывается, добавил он.



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