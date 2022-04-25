Оккупанты обстреляли ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, есть погибший и раненые – глава Полтавской ОВА

"Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения. Девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ", – написал он.
Один человек погиб, семь получили ранения разной степени тяжести.
"Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами.
2 апреля россияне обстреляли в Кременчуге нефтеперерабатывающий завод.