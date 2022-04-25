Оккупанты обстреляли ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, есть погибший и раненые – глава Полтавской ОВА

"Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения. Девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ", – написал он.

Один человек погиб, семь получили ранения разной степени тяжести.

"Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – отметил глава ОВА.

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