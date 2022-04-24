Оккупанты выпустили пять ракет по инфраструктуре Полтавской области – глава обладминистрации

Есть информация о пожарах в Кременчуге Фото: poltava.to

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", – написал он.

Telegram-канал "Труха Полтава" пишет о трех ракетах, попавших по инфраструктуре Кременчуга.

Также канал показал видео пролета одной из ракет.

В Кременчуге в двух местах вспыхнули "два мощных пожара", отмечает "Труха Полтава".

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