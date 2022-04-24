Оккупанты выпустили пять ракет по инфраструктуре Полтавской области – глава обладминистрации

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", – написал он.
Telegram-канал "Труха Полтава" пишет о трех ракетах, попавших по инфраструктуре Кременчуга.
Также канал показал видео пролета одной из ракет.
В Кременчуге в двух местах вспыхнули "два мощных пожара", отмечает "Труха Полтава".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами.
2 апреля россияне обстреляли в Кременчуге нефтеперерабатывающий завод.