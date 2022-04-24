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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море стоят около 20 российских боевых кораблей – оперативное командование "Юг"

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Украинские военные просят мирных жителей воздержаться от посещения побережья
Украинские военные просят мирных жителей воздержаться от посещения побережья
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Черном море сейчас находится около 20 российских боевых кораблей, среди которых есть подлодки с ракетным вооружением. Об этом 24 апреля сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в Facebook.

"В Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением", – говорится в сообщении.

Военные просят всех соблюдать меры и алгоритмы безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными, не помогать врагу распространением информации о силах охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры, воздержаться от посещения побережья и лесных массивов.

Также в оперативном командовании отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения на юге страны за прошедшую ночь 12 раз ударили по силам врага. Потери российских оккупантов составили 11 единиц личного состава и три единицы техники, в том числе бронированной.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2040296039474972

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За два месяца полномасштабной войны украинские военные повредили или потопили, по данным Генштаба ВСУ, восемь российских кораблейвключая флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва".

Теги: Черное море, корабль, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, корабли, море
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