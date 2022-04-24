В Черном море стоят около 20 российских боевых кораблей – оперативное командование "Юг"

"В Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением", – говорится в сообщении.
Военные просят всех соблюдать меры и алгоритмы безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными, не помогать врагу распространением информации о силах охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры, воздержаться от посещения побережья и лесных массивов.
Также в оперативном командовании отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения на юге страны за прошедшую ночь 12 раз ударили по силам врага. Потери российских оккупантов составили 11 единиц личного состава и три единицы техники, в том числе бронированной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За два месяца полномасштабной войны украинские военные повредили или потопили, по данным Генштаба ВСУ, восемь российских кораблей, включая флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва".