В Черном море стоят около 20 российских боевых кораблей – оперативное командование "Юг"

"В Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением", – говорится в сообщении.

Военные просят всех соблюдать меры и алгоритмы безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными, не помогать врагу распространением информации о силах охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры, воздержаться от посещения побережья и лесных массивов.

Также в оперативном командовании отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения на юге страны за прошедшую ночь 12 раз ударили по силам врага. Потери российских оккупантов составили 11 единиц личного состава и три единицы техники, в том числе бронированной.

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