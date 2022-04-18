В аннексированном Крыму сообщили о смерти капитана российского корабля "Цезарь Куников"

Корабль "Цезарь Куников", которым командовал Чирва, был подбит украинскими военными в Бердянске еще в конце марта Фото: sevastopol.su

Представитель оккупационных российских властей пишет, что военный скончался "от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине", но других деталей не приводит.

Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова (Санкт-Петербург). В 2015-м и 2016 году воевал в Сирии.

Местное издание ForPost пишет, что 18 апреля в Севастополе прошло прощание с Чирвой.