В аннексированном Крыму сообщили о смерти капитана российского корабля "Цезарь Куников"

Представитель оккупационных российских властей пишет, что военный скончался "от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине", но других деталей не приводит.
Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова (Санкт-Петербург). В 2015-м и 2016 году воевал в Сирии.
Местное издание ForPost пишет, что 18 апреля в Севастополе прошло прощание с Чирвой.
"Цезарь Куников" входит в 197-ю бригаду десантных кораблей Черноморского флота РФ.
24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.
По данным Генштаба ВСУ на 18 апреля, украинские военные лишили российскую армию восьми кораблей и катеров, в том числе флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва".