Подоляк: Россия доказала миру, что настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы

Он перечислил 13 "достижений" оккупантов в войне против Украины:
- За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тыс. своих солдат (убитыми).
- За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.
- "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу.
- Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.
- Доказали миру, что РФ настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.
- Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".
- Доказали миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.
- Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.
- Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов.
- Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.
- Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на баттл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.
- Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.
- Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.
"Предлагаю постоянно дополнять "достижения" русских", – написал Подоляк, указав хештег #Бытьклиническимрусским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Спустя два месяца Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, где обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.
Сейчас оккупанты контролируют часть Донбасса, часть территорий на юге Украины и часть Харьковской области. Бои продолжаются.