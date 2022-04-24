Подоляк: Россия доказала миру, что настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы

Он перечислил 13 "достижений" оккупантов в войне против Украины:

"Предлагаю постоянно дополнять "достижения" русских", – написал Подоляк, указав хештег #Бытьклиническимрусским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Спустя два месяца Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, где обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.

Сейчас оккупанты контролируют часть Донбасса, часть территорий на юге Украины и часть Харьковской области. Бои продолжаются.