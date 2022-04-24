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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия доказала миру, что настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы

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О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля
О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля
Фото: ЕРА

В ходе масштабного вторжения в Украину Россия добилась того, что "немыслимо быстро" потеряла убитыми почти 22 тыс. своих военных, заявил 24 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он перечислил 13 "достижений" оккупантов в войне против Украины:

  1. За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тыс. своих солдат (убитыми).
  2. За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.
  3. "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу.
  4. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.
  5. Доказали миру, что РФ настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.
  6. Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".
  7. Доказали миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.
  8. Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.
  9. Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов.
  10. Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.
  11. Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на баттл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.
  12. Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.
  13. Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

"Предлагаю постоянно дополнять "достижения" русских", – написал Подоляк, указав хештег #Бытьклиническимрусским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Спустя два месяца Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, где обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.

Сейчас оккупанты контролируют часть Донбасса, часть территорий на юге Украины и часть Харьковской области. Бои продолжаются.

Теги: Россия, НАТО, армия, санкции, убийство, война, пропаганда, военные, паспорт, корабль, вторжение, советник, нацисты, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, корабли, шизофрения, русские, Михаил Подоляк
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