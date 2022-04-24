Подоляк: Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь"

"Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал он.

Подоляк предложил РФ "подумать об остатках репутации".

"Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": 1) провозгласить реальное "пасхальное перемирие" над Мариуполем; 2) немедленно дать гумкоридор для гражданских; 3) согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", – заявил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)