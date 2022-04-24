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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь"

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Подоляк назвал три "мариупольских шага", которые предлагает Украина
Подоляк назвал три "мариупольских шага", которые предлагает Украина
Фото: president.gov.ua

Россия продолжает обстреливать комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, где находятся защитники города и мирные жители. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 24 апреля.

"Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал он.

Подоляк предложил РФ "подумать об остатках репутации".

"Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": 1) провозгласить реальное "пасхальное перемирие" над Мариуполем; 2) немедленно дать гумкоридор для гражданских; 3) согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", – заявил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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