Подоляк: Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь"

"Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал он.
Подоляк предложил РФ "подумать об остатках репутации".
"Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": 1) провозгласить реальное "пасхальное перемирие" над Мариуполем; 2) немедленно дать гумкоридор для гражданских; 3) согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", – заявил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
(2/2) Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього три «маріупольські кроки».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022
1. Оголосити реальне великоднє перемир * я над Маріуполем.
2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.
3. Погодитись на «спец раунд переговорів», щоб ми забрали/обміняли військових
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.