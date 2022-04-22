Очевидно, что следующей целью российской армии мародеров и насильников будет Молдова – Подоляк

"Аппетиты Москвы продолжают расти. Теперь они говорят, что их цель на юге Украины – выход до Приднестровья, где якобы тоже притесняют россиян. Очевидно, что следующей целью армии мародеров и насильников будет Молдова", – написал он.
Подоляк отметил, что это "доказывает, что Украина сегодня борется за безопасность Европы".
Апетити Москви продовжують зростати. Тепер вони кажуть, що їхня мета на півдні * – вихід до Придністров'я, де нібито теж утискають росіян. Очевидно, що наступною метою армії мародерів та * валтівників буде Молдова. Що знову доводить, що * сьогодні бореться за безпеку Європи.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.
По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией.
Комментируя заявление оккупантов, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.