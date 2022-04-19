В Греции арестовали нефтяной танкер России в соответствии с санкциями ЕС

Сообщается, что что было заблокировано само судно, но не его нефтяной груз Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что танкер был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Как сообщили представители береговой охраны изданию, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями к санкциям, введенным против России Европейским союзом и НАТО из-за ее вторжения в Украину.

Сообщается, что "Пегас" под российским флагом направлялся на Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако танкер застало ненастье, поэтому он был вынужден отплыть в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его и перехватили.

По данным Reuters, на борту судна находятся 19 членов экипажа. Агентство сообщило со ссылкой на береговую охрану, что было заблокировано само судно, но не его нефтяной груз.