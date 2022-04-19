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ДЕНЬГИ

В Греции арестовали нефтяной танкер России в соответствии с санкциями ЕС

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Сообщается, что что было заблокировано само судно, но не его нефтяной груз
Сообщается, что что было заблокировано само судно, но не его нефтяной груз
Фото: ua.depositphotos.com

В Греции береговая охрана заблокировала российский нефтяной танкер "Пегас", направлявшийся на полуостров Пелопоннес. Об этом 19 апреля сообщило издание Kathimerini.

Отмечается, что танкер был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Как сообщили представители береговой охраны изданию, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями к санкциям, введенным против России Европейским союзом и НАТО из-за ее вторжения в Украину.

Сообщается, что "Пегас" под российским флагом направлялся на Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако танкер застало ненастье, поэтому он был вынужден отплыть в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его и перехватили.

По данным Reuters, на борту судна находятся 19 членов экипажа. Агентство сообщило со ссылкой на береговую охрану, что было заблокировано само судно, но не его нефтяной груз.

Контекст:

Запрет на заходы судов в порты Евросоюза предусмотрен пятым пакетом санкций, который ЕС ввел против России 8 апреля в связи с ее вторжением в Украину.

По состоянию на 17 апреля, запрет на вход российских судов в свои порты ввели уже пять стран Европы – Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния.

Теги: Россия, Греция, санкции, нефть, запрет, война России против Украины, судно, танкер, охрана, корабли, экипаж
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