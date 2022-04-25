В течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, задержано 19 пассажирских поездов – "Укрзалізниця"

Из-за повреждения оккупантами железнодорожной инфраструктуры поезда задерживаются в пути от 30 минут до трех часов, отметили в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

"Сегодня утром в течение часа под обстрел попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", – написал он.

В "Укрзалізниці" отметили в Facebook, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастов.

В частности, из-за повреждения оккупантами железнодорожной инфраструктуры поезда задерживаются в пути от 30 минут до трех часов, подчеркнули в Facebook компании.

"Всего задержано 19 пассажирских поездов: 18 дальнего следования и один "Интерсити+". "Интерсити+" уже едет, большая половина поездов дальнего следования тоже уже уехала", – добавил Камышин в Telegram в 10.54.

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