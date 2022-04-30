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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся новый обмен пленными c РФ. В Украину вернется 14 человек, среди них – беременная военнослужащая – Верещук

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Верещук сообщила, что домой вернутся 14 украинцев
Верещук сообщила, что домой вернутся 14 украинцев
Фото: Ірина Верещук / Facebook

30 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", – написала министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Это восьмой полноценный обмен, о котором сообщили в правительстве.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала масштабного российского вторжения состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных. Второй обмен состоялся 1 апреля, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин.

Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек. В ходе пятого обмена 19 апреля Украина смогла вернуть 76 своих граждан, в ходе шестого 21 апреля – 19 человек. Седьмой обмен прошел 28 апреля, домой вернулись 45 украинцев.

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, военные, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными
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