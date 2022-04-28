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Между Россией и США прошел обмен заключенными, Ярошенко обменяли на Рида

Обмен прошел в Турции
Обмен прошел в Турции
Скриншот: Пул N3 / Telegram

Россия и США обменялись заключенными – российского летчика Константина Ярошенко обменяли на бывшего морпеха США Тревора Рида. Об этом сообщили МИД РФ и Госдепартамент США.

Обмен заключенными произошел в Турции, сообщили CNN родители Рида. Видео обмена опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. 

"Рад сообщить об освобождении незаконно задержанного в России гражданина США Тревора Рида. Мы выражаем глубокую признательность нашим многочисленным союзникам и партнерам, которые помогли нам в этом... Мы приветствуем это  освобождение, продолжая призывать к освобождению незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана. Мы также по-прежнему стремимся к обеспечению свободы всех граждан США, незаконно задержанных за границей", – говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена. 

Освобождение Рида прокомментировал также президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого Дома. 

"Мы приветствуем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение в семью, которая очень по нему скучала. Тревор, бывший морской пехотинец США, освобожден из-под стражи в России. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают по нему...", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что переговоры, которые позволили вернуть Рида, "потребовали трудных решений".

"Его благополучное возвращение является свидетельством приоритета, который моя администрация придает возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно задержанных за границей. Мы не остановимся, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору в любящих объятиях семьи и друзей", – добавил президент США. 

Спикер МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что обмен был результатом "длительного переговорного процесса".

В МИД России заявили, что Ярошенко "стал жертвой провокации спецслужб США" и провел "годы в застенках, где он подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению".

В ведомстве также подчеркнули, что Рид "из назначенного судом срока в девять лет не отсидел и двух, тогда как Константин Ярошенко провел в тюрьме двенадцать".

Контекст:

В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержанииПо версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и напал на них. Рид в суде заявил, что не признает свою вину и не помнит произошедшего. Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

Ярошенко был арестован в мае 2010 года в африканской Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности США по подозрению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков на территорию США. В 2011 году он был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в 2018 году был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут.

В июне 2020 года агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщало, что РФ и США обсуждают обмен Уилана на двух россиян, один из них – Ярошенко.

Летом 2021 года президент РФ Владимир Путин не исключил обмена заключенными с США.

Теги: Россия, США, Джо Байден, тюрьма, Госдепартамент США, МИД России, заключенные, Энтони Блинкен, Мария Захарова, задержание, Пол Уилан, обмен удерживаемыми лицами, Константин Ярошенко
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