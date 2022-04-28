Между Россией и США прошел обмен заключенными, Ярошенко обменяли на Рида

Обмен заключенными произошел в Турции, сообщили CNN родители Рида. Видео обмена опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Рад сообщить об освобождении незаконно задержанного в России гражданина США Тревора Рида. Мы выражаем глубокую признательность нашим многочисленным союзникам и партнерам, которые помогли нам в этом... Мы приветствуем это освобождение, продолжая призывать к освобождению незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана. Мы также по-прежнему стремимся к обеспечению свободы всех граждан США, незаконно задержанных за границей", – говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Освобождение Рида прокомментировал также президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого Дома.

"Мы приветствуем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение в семью, которая очень по нему скучала. Тревор, бывший морской пехотинец США, освобожден из-под стражи в России. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают по нему...", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что переговоры, которые позволили вернуть Рида, "потребовали трудных решений".

"Его благополучное возвращение является свидетельством приоритета, который моя администрация придает возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно задержанных за границей. Мы не остановимся, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору в любящих объятиях семьи и друзей", – добавил президент США.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что обмен был результатом "длительного переговорного процесса".

В МИД России заявили, что Ярошенко "стал жертвой провокации спецслужб США" и провел "годы в застенках, где он подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению".

В ведомстве также подчеркнули, что Рид "из назначенного судом срока в девять лет не отсидел и двух, тогда как Константин Ярошенко провел в тюрьме двенадцать".