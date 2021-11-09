Американец Рид объявил голодовку в российской колонии. ФСИН это отрицает

Рид находится в одиночном заключении уже почти три месяца, и он не может связаться со своей семьей почти четыре месяца. О голодовке семье Рида рассказали его адвокаты.
Бывший морпех протестует против "многочисленных и вопиющих нарушений основных прав человека со стороны российских властей".
"Хотя мы безмерно гордимся силой характера нашего сына, мы также чрезвычайно обеспокоены его здоровьем", – заявили его родители.
В комментарии "Интерфаксу" адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова уточнили, что он объявил голодовку в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии".
Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.
Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.
В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. В ведомстве заявили "Интерфаксу", что заключенный Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и принимает пищу "согласно распорядку дня".
В управлении добавили, что Рид "отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством" и никаких нарушений в общении с ним "сотрудники исправительного учреждения не допускали".
В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании. По версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление.
Посольство США в Москве называло судебный процесс "нелепым", поскольку в показаниях полицейских было множество противоречий.
Президент РФ Владимир Путин накануне встречи с главой Белого дома Джо Байденом летом 2021 года не исключил возможности обмена американцев Рида и Пола Уилана на заключенных россиян в США.
Байден на пресс-конференции после саммита говорил, что "поднял вопрос о делах двух неправомерно осужденных граждан США – Пола Уилана и Тревора Рида", но не уточнил, были ли достигнуты какие-то договоренности.