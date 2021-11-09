Американец Рид объявил голодовку в российской колонии. ФСИН это отрицает

Рид находится в одиночном заключении уже почти три месяца, и он не может связаться со своей семьей почти четыре месяца. О голодовке семье Рида рассказали его адвокаты.

Бывший морпех протестует против "многочисленных и вопиющих нарушений основных прав человека со стороны российских властей".

"Хотя мы безмерно гордимся силой характера нашего сына, мы также чрезвычайно обеспокоены его здоровьем", – заявили его родители.

В комментарии "Интерфаксу" адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова уточнили, что он объявил голодовку в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии".

Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.

Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.

В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. В ведомстве заявили "Интерфаксу", что заключенный Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и принимает пищу "согласно распорядку дня".

В управлении добавили, что Рид "отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством" и никаких нарушений в общении с ним "сотрудники исправительного учреждения не допускали".