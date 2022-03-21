Посол США призвал Россию к "элементарной порядочности" в отношении американцев, брошенных в российские тюрьмы

"Сегодня на встрече в МИД РФ посол США Салливан потребовал от правительства РФ следовать международному праву и элементарной человеческой порядочности и предоставить консульский доступ ко всем задержанным в России гражданам США, включая находящихся в предварительном заключении", – сказано в твите.
Американские дипломаты отметили, что такие просьбы были и ранее.
"Мы неоднократно просили МИД РФ предоставить консульский доступ к задержанным американским гражданам, но нам постоянно и неправомерно отказывали в этом на протяжении нескольких месяцев. Это совершенно неприемлемо", – заявили в посольстве США.
Мы неоднократно просили @MID_RF предоставить консульский доступ к задержанным американским гражданам, но нам постоянно и неправомерно отказывали в этом на протяжении нескольких месяцев. Это совершенно неприемлемо.— Посольство США в РФ (@USEmbRu) March 21, 2022
CNN отмечает, что требование Салливана появилось в связи с задержанием в России баскетболистки Бриттни Гринер и бывших морских пехотинцев США Пола Уилана и Тревора Рида.
Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года, его брат Дэвид говорил, что в Россию он поехал на свадьбу друга. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим. Уилана этапировали в Мордовию для отбывания наказания.
По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.
В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании. По версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление. По пути в отделение полиции задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи. Рид в суде заявил, что не признает свою вину и не помнит произошедшего.
Гринер в России обвиняют в наркоторговле.
МИД РФ 21 марта 2022 года сообщил, что Салливана приглашали в связи с высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого дома ранее говорил, что считает Путина военным преступником, кровавым диктатором и бандитом.