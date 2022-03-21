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Посол США призвал Россию к "элементарной порядочности" в отношении американцев, брошенных в российские тюрьмы

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Салливан (на фото) посещал МИД РФ в связи со словами Байдена, утверждают в МИД РФ
Салливан (на фото) посещал МИД РФ в связи со словами Байдена, утверждают в МИД РФ
Фото: Посольство США в РФ / Facebook

21 марта посол США в России Джон Салливан призвал власти РФ допустить американских дипломатов ко всем гражданам США, которые находятся в российских пенитенциарных учреждениях. Об этом посольство США сообщило в Twitter.

"Сегодня на встрече в МИД РФ посол США Салливан потребовал от правительства РФ следовать международному праву и элементарной человеческой порядочности и предоставить консульский доступ ко всем задержанным в России гражданам США, включая находящихся в предварительном заключении", – сказано в твите.

Американские дипломаты отметили, что такие просьбы были и ранее.

"Мы неоднократно просили МИД РФ предоставить консульский доступ к задержанным американским гражданам, но нам постоянно и неправомерно отказывали в этом на протяжении нескольких месяцев. Это совершенно неприемлемо", – заявили в посольстве США.

CNN отмечает, что требование Салливана появилось в связи с задержанием в России баскетболистки Бриттни Гринер и бывших морских пехотинцев США Пола Уилана и Тревора Рида.

Контекст:

Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года, его брат Дэвид говорил, что в Россию он поехал на свадьбу друга. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим. Уилана этапировали в Мордовию для отбывания наказания.

По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержанииПо версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление. По пути в отделение полиции задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи. Рид в суде заявил, что не признает свою вину и не помнит произошедшего.

Гринер в России обвиняют в наркоторговле.

МИД РФ 21 марта 2022 года сообщил, что Салливана приглашали в связи с высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого дома ранее говорил, что считает Путина военным преступникомкровавым диктатором и бандитом.

Теги: Россия, США, тюрьма, посольство США, посол США, дипломаты, Джон Салливан, Пол Уилан, посол, МИД РФ
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