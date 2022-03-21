Посол США призвал Россию к "элементарной порядочности" в отношении американцев, брошенных в российские тюрьмы

Салливан (на фото) посещал МИД РФ в связи со словами Байдена, утверждают в МИД РФ Фото: Посольство США в РФ / Facebook

"Сегодня на встрече в МИД РФ посол США Салливан потребовал от правительства РФ следовать международному праву и элементарной человеческой порядочности и предоставить консульский доступ ко всем задержанным в России гражданам США, включая находящихся в предварительном заключении", – сказано в твите.

Американские дипломаты отметили, что такие просьбы были и ранее.

"Мы неоднократно просили МИД РФ предоставить консульский доступ к задержанным американским гражданам, но нам постоянно и неправомерно отказывали в этом на протяжении нескольких месяцев. Это совершенно неприемлемо", – заявили в посольстве США.

Мы неоднократно просили @MID_RF предоставить консульский доступ к задержанным американским гражданам, но нам постоянно и неправомерно отказывали в этом на протяжении нескольких месяцев. Это совершенно неприемлемо. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) March 21, 2022

CNN отмечает, что требование Салливана появилось в связи с задержанием в России баскетболистки Бриттни Гринер и бывших морских пехотинцев США Пола Уилана и Тревора Рида.