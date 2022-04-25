ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты требуют у жительницы Мариуполя €5 тыс. за ее сына-военнопленного – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Омбудсмен сообщила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области
Омбудсмен сообщила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты требуют €5 тыс. у жительницы Мариуполя, деятеля культуры Ольги Новиковой за ее сына, служившего в теробороне и попавшего в плен. Об этом 25 апреля сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Жительнице Мариуполя, деятелю культуры, основательнице фестиваля детского кино Ольге Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Алексей Новиков в плену", – написала Денисова.

По словам омбудсмена, оккупанты потребовали заплатить им €5 тыс. – "за сохранение жизни" мужчине.

"Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранение жизни. Произошло это 23–24 апреля, оккупанты дали время на размышления до понедельника, 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они угрожают пытать и убить парня", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области. Украинская власть его внесла в список пленных.

"Такие действия РФ не что иное, как терроризм, согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года, Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года и военным преступлением согласно ст. 8 Римского устава международного уголовного суда", – подчеркнула Денисова.

Она опубликовала видео с Алексеем, снятое оккупантами, где мужчина на камеру утверждает, что его якобы не бьют, кормят и дают воду. За кадром оккупант сам  признается, что бил украинского военнопленного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

24 апреля Денисова сообщила, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима.

Теги: Россия, Донецкая область, Людмила Денисова, Мариуполь, плен, пленные, преступление, омбудсмен, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (85838)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (75960)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (46067)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45473)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (40035)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26951)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26693)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20611)
 
 
 
 