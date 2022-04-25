Оккупанты требуют у жительницы Мариуполя €5 тыс. за ее сына-военнопленного – Денисова

"Жительнице Мариуполя, деятелю культуры, основательнице фестиваля детского кино Ольге Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Алексей Новиков в плену", – написала Денисова.
По словам омбудсмена, оккупанты потребовали заплатить им €5 тыс. – "за сохранение жизни" мужчине.
"Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранение жизни. Произошло это 23–24 апреля, оккупанты дали время на размышления до понедельника, 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они угрожают пытать и убить парня", – подчеркнула Денисова.
Она отметила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области. Украинская власть его внесла в список пленных.
"Такие действия РФ не что иное, как терроризм, согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года, Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года и военным преступлением согласно ст. 8 Римского устава международного уголовного суда", – подчеркнула Денисова.
Она опубликовала видео с Алексеем, снятое оккупантами, где мужчина на камеру утверждает, что его якобы не бьют, кормят и дают воду. За кадром оккупант сам признается, что бил украинского военнопленного.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.
24 апреля Денисова сообщила, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима.