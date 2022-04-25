Оккупанты требуют у жительницы Мариуполя €5 тыс. за ее сына-военнопленного – Денисова

Омбудсмен сообщила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Жительнице Мариуполя, деятелю культуры, основательнице фестиваля детского кино Ольге Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Алексей Новиков в плену", – написала Денисова.

По словам омбудсмена, оккупанты потребовали заплатить им €5 тыс. – "за сохранение жизни" мужчине.

"Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранение жизни. Произошло это 23–24 апреля, оккупанты дали время на размышления до понедельника, 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они угрожают пытать и убить парня", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что пленного сейчас содержат в районе села Малоянисоль Донецкой области. Украинская власть его внесла в список пленных.

"Такие действия РФ не что иное, как терроризм, согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года, Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года и военным преступлением согласно ст. 8 Римского устава международного уголовного суда", – подчеркнула Денисова.

Она опубликовала видео с Алексеем, снятое оккупантами, где мужчина на камеру утверждает, что его якобы не бьют, кормят и дают воду. За кадром оккупант сам признается, что бил украинского военнопленного.

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