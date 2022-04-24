В Крыму оккупанты собираются закрыть крымскотатарскую школу – Денисова

"РФ нарушает право на образование на родном языке во временно оккупированном Крыму. В городе Эски Кирим (Старый Крым) подконтрольная РФ оккупационная администрация планирует закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана", – написала она.

По данным омбудсмена, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с греческой городской школой.

Она утверждает, что уже состоялось собрание по этому поводу, но "родители решили бороться за сохранение учебного заведения".

"Российская Федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", – подчеркнула Денисова.