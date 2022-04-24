В Крыму оккупанты собираются закрыть крымскотатарскую школу – Денисова

"РФ нарушает право на образование на родном языке во временно оккупированном Крыму. В городе Эски Кирим (Старый Крым) подконтрольная РФ оккупационная администрация планирует закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана", – написала она.
По данным омбудсмена, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с греческой городской школой.
Она утверждает, что уже состоялось собрание по этому поводу, но "родители решили бороться за сохранение учебного заведения".
"Российская Федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", – подчеркнула Денисова.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
В декабре 2021 года Денисова сообщала, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.