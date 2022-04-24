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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму оккупанты собираются закрыть крымскотатарскую школу – Денисова

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Оккупанты преследуют крымских татар в Крыму
Оккупанты преследуют крымских татар в Крыму
Фото: ЕРА (архив)

В оккупированном Россией Крыму намерены закрыть крымскотатарскую школу в Старом Крыму. Об этом 24 апреля заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"РФ нарушает право на образование на родном языке во временно оккупированном Крыму. В городе Эски Кирим (Старый Крым) подконтрольная РФ оккупационная администрация планирует закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана", – написала она.

По данным омбудсмена, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с греческой городской школой.

Она утверждает, что уже состоялось собрание по этому поводу, но "родители решили бороться за сохранение учебного заведения".

"Российская Федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", – подчеркнула Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/527422965405647

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В декабре 2021 года Денисова сообщала, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.

Теги: Россия, Крым, образование, Людмила Денисова, оккупация, крымские татары, омбудсмен, школы
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