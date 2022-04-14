"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму

"Крым – это Украина. В основном, вся моя семья находится в Украине. В опасности, в такой ситуации, когда мне каждый день за них страшно", – сказала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. В настоящее время певица дает концерты в поддержку Украины в разных странах. Ей уже удалось собрать €83 млн. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия масштабно вторглась в Украину – с севера, востока и Крыма.