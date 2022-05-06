ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук: Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ
Верещук: Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ
Фото: Ірина Верещук / Facebook

6 мая состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной церкви Украины", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима. Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали.

5 мая СБУ сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведено девять обменов и возвращено в Украину 324 пленных украинца.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военные, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (129459)
2
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (70919)
3
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (68100)
4
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (32227)
5
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (27185)
6
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (26846)
7
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26150)
8
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире" (23411)
 
 
 
 