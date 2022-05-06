Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ – Верещук

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной церкви Украины", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима. Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали.

5 мая СБУ сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведено девять обменов и возвращено в Украину 324 пленных украинца.