С начала полномасштабной войны проведено девять обменов, возвращено домой 324 украинца – СБУ

Отмечается, что обмены пленными произошли в рамках работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, функционирующего под патронатом президента.

В СБУ напомнили, что если есть информация о факте незаконного лишения свободы украинских граждан или попадании их в плен, необходимо сообщить об этом на горячую линию по номерам +38-067-650-83-32, +38-098-087-36-01 или написать на электронную почту [email protected]

"Мы обязательно обработаем эти данные, которые помогут спасти жизнь наших соотечественников. Вернем украинцев домой!" – добавили в СБУ.