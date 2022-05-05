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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабной войны проведено девять обменов, возвращено домой 324 украинца – СБУ

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В СБУ рассказали, сколько пленных украинцев удалось обменять
В СБУ рассказали, сколько пленных украинцев удалось обменять
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России с помощью СБУ проведено девять обменов и возвращено в Украину 324 пленных украинца. Об этом 5 мая сообщил пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что обмены пленными произошли в рамках работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, функционирующего под патронатом президента.

В СБУ напомнили, что если есть информация о факте незаконного лишения свободы украинских граждан или попадании их в плен, необходимо сообщить об этом на горячую линию по номерам +38-067-650-83-32, +38-098-087-36-01 или написать на электронную почту [email protected]

"Мы обязательно обработаем эти данные, которые помогут спасти жизнь наших соотечественников. Вернем украинцев домой!" – добавили в СБУ. 

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима. Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали

Теги: СБУ, заложники, плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными
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