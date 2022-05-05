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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на "парад пленных" в Мариуполе 9 мая планируют привлечь гражданских в форме ВСУ – советник мэра

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Мариуполь, по планам оккупантов, должен стать центром "торжеств" 9 мая, отметили в ГУР
Мариуполь, по планам оккупантов, должен стать центром "торжеств" 9 мая, отметили в ГУР
Фото: Андрющенко Time / Telegram

На так называемом параде пленых в Мариуполе 9 мая оккупанты планируют привлечь переодетых в форму ВСУ гражданских, принудительно вывезенных из города около четырех недель назад.

Об этом 5 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Новоазовском районе в помещении школы и клуба насильно удерживают около 2 тыс. мужчин, не позволяя им покидать территорию без конвоя российских военных.

По словам Андрющенко, оккупанты еще не решили, будут ли использовать мужчин "как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию".

"При этом в понедельник, 2 мая, на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для этого их переоденут в форму украинских солдат", – подчеркнул советник мэра.

Андрющенко сообщал о планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля. Для подготовки мероприятия в разрушенный город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметило 4 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.  

"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе от имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам, – рассказали в ГУР. – Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств"… В городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

Теги: Россия, Украина, захват, Мариуполь, 9 мая, пленные, парад, Новоазовск, советник, ВСУ, война России против Украины, мужчины, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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