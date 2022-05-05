Оккупанты на "парад пленных" в Мариуполе 9 мая планируют привлечь гражданских в форме ВСУ – советник мэра

Об этом 5 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Новоазовском районе в помещении школы и клуба насильно удерживают около 2 тыс. мужчин, не позволяя им покидать территорию без конвоя российских военных.

По словам Андрющенко, оккупанты еще не решили, будут ли использовать мужчин "как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию".

"При этом в понедельник, 2 мая, на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для этого их переоденут в форму украинских солдат", – подчеркнул советник мэра.

Андрющенко сообщал о планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля. Для подготовки мероприятия в разрушенный город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметило 4 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе от имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам, – рассказали в ГУР. – Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств"… В городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)