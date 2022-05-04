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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир "Азова": Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои

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Прокопенко: Несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону
Прокопенко: Несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону
Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Защитники Мариуполя продолжают держать круговую оборону на заводе "Азовсталь". Об этом сказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) в видеообращении, опубликованном в Telegram "Азова".

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои", – сказал Прокопенко. 

Он подчеркнул, что гордится своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника.

"Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – сказал командир "Азова". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье

Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", сообщили защитники Мариуполя. В укрытиях на предприятии находится много раненых. В конце апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500Вопреки гуманитарному праву, никто из них не был эвакуирован, отмечали в "Азове"

4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что россияне прорвались на "Азовсталь".

Теги: Мариуполь, штурм, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко
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