Командир "Азова": Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои

Прокопенко: Несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои", – сказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что гордится своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника.

"Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – сказал командир "Азова".

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