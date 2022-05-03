Эвакуированные с "Азовстали" люди прибыли в Запорожье. Фото и видео

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что эвакуировали 156 человек. По ее информации, на заблокированном заводе остаются несколько сотен человек.
"Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного комитета Красного Креста и Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Гуманитарный координатор ООН сообщила, что организация готова продолжать эвакуацию мирных жителей с "Азовстали".
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны в нем было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидали, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.