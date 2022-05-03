Эвакуированные с "Азовстали" люди прибыли в Запорожье. Фото и видео

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что эвакуировали 156 человек. По ее информации, на заблокированном заводе остаются несколько сотен человек.

"Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного комитета Красного Креста и Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Гуманитарный координатор ООН сообщила, что организация готова продолжать эвакуацию мирных жителей с "Азовстали".

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