В Мариуполе с "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, это женщины и дети – замкомандира полка "Азов" Калина

"С 6.00 мы ожидали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19.40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, и мы надеемся, что те люди поедут в направлении условленном, а именно в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", – сказал он.

Замкомандира полка отметил, что режим тишины, который должен был начаться в 6.00, установился только в 11.00, а до этого всю ночь оккупанты наносили по "Азовстали" удары ствольной артиллерией, из-за чего появились новые завалы и новые обрушения.

По состоянию на сейчас (обращение опубликовано в 20.26. – "ГОРДОН") проводится далее специальная спасательная операция силами военнослужащих полка "Азов", где мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Это женщины, пожилые люди, дети. Мы надеемся, что этот процесс будет продолжатся и нам удастся эвакуировать всех гражданских", – объяснил Паламар.

Говоря о раненых военных, он подчеркнул, что "неизвестно, почему их не забирают".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что 30 апреля, возможно, состоится эвакуация из Мариуполя, сообщала пресс-служба городского совета. "Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От "Порт-сити". Ждем подтверждения. Верим", – писали авторы сообщения.