В Мариуполе с "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, это женщины и дети – замкомандира полка "Азов" Калина

"С 6.00 мы ожидали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19.40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, и мы надеемся, что те люди поедут в направлении условленном, а именно в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", – сказал он.
Замкомандира полка отметил, что режим тишины, который должен был начаться в 6.00, установился только в 11.00, а до этого всю ночь оккупанты наносили по "Азовстали" удары ствольной артиллерией, из-за чего появились новые завалы и новые обрушения.
По состоянию на сейчас (обращение опубликовано в 20.26. – "ГОРДОН") проводится далее специальная спасательная операция силами военнослужащих полка "Азов", где мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Это женщины, пожилые люди, дети. Мы надеемся, что этот процесс будет продолжатся и нам удастся эвакуировать всех гражданских", – объяснил Паламар.
Говоря о раненых военных, он подчеркнул, что "неизвестно, почему их не забирают".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что 30 апреля, возможно, состоится эвакуация из Мариуполя, сообщала пресс-служба городского совета. "Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От "Порт-сити". Ждем подтверждения. Верим", – писали авторы сообщения.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
29 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал, что оккупанты превратили захваченную часть Мариуполя в "настоящее гетто".