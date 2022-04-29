ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе для всех обязательна фильтрация, оккупанты устроили в городе настоящее гетто – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты не контролируют весь город
Оккупанты не контролируют весь город
Фото: ЕРА

Жители осажденного Мариуполя не смогут покинуть город без прохождения фильтрационных мероприятий россиян. Об этом 29 апреля в Telegram проинформировал со ссылкой на оккупационную власть советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал фото листовок с "основными вопросами", которые, по его словам, оккупанты распространяют в захваченной части Мариуполя, и прокомментировал их.

"Именно они показывают все реалии нынешнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного. [...] Фильтрация (или, как ее называют оккупанты, – верификация). Обязательна для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто", – написал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что "перемещение даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны".

"Интересная трансформация – "больше трех не собираться" – вообще очень показательна в части контроля области и страха, который мариупольцы наводят на оккупантов", – заявил Андрющенко.

Он подчеркнул, что фильтрация ожидает также тех мариупольцев, которые "хотя бы минутку побывали в Украине и возвращаются в оккупированную часть".

"Страх, страх и страх. Вообще вот оно – обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Нет слов", – написал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.

19 марта эту информацию подтвердил Андрющенко. "Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, эвакуация, вторжение, советник, преступление, война России против Украины, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (793427)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (291149)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (136358)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (63349)
5
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (39938)
6
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (27857)
7
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27586)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (22109)
 
 
 
 