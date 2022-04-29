В Мариуполе для всех обязательна фильтрация, оккупанты устроили в городе настоящее гетто – советник мэра

Он опубликовал фото листовок с "основными вопросами", которые, по его словам, оккупанты распространяют в захваченной части Мариуполя, и прокомментировал их.

"Именно они показывают все реалии нынешнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного. [...] Фильтрация (или, как ее называют оккупанты, – верификация). Обязательна для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто", – написал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что "перемещение даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны".

"Интересная трансформация – "больше трех не собираться" – вообще очень показательна в части контроля области и страха, который мариупольцы наводят на оккупантов", – заявил Андрющенко.

Он подчеркнул, что фильтрация ожидает также тех мариупольцев, которые "хотя бы минутку побывали в Украине и возвращаются в оккупированную часть".

"Страх, страх и страх. Вообще вот оно – обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Нет слов", – написал Андрющенко.

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