В Мариуполе для всех обязательна фильтрация, оккупанты устроили в городе настоящее гетто – советник мэра

Он опубликовал фото листовок с "основными вопросами", которые, по его словам, оккупанты распространяют в захваченной части Мариуполя, и прокомментировал их.
"Именно они показывают все реалии нынешнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного. [...] Фильтрация (или, как ее называют оккупанты, – верификация). Обязательна для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто", – написал Андрющенко.
Советник мэра отметил, что "перемещение даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны".
"Интересная трансформация – "больше трех не собираться" – вообще очень показательна в части контроля области и страха, который мариупольцы наводят на оккупантов", – заявил Андрющенко.
Он подчеркнул, что фильтрация ожидает также тех мариупольцев, которые "хотя бы минутку побывали в Украине и возвращаются в оккупированную часть".
"Страх, страх и страх. Вообще вот оно – обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Нет слов", – написал Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.
19 марта эту информацию подтвердил Андрющенко. "Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".