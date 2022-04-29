Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Мариуполе и ведут перепись недвижимости – Денисова

"Чтобы въехать в город, нужно не только иметь бумагу о фильтрации, но и мариупольскую регистрацию или доказательства того, что направляешься к родственникам первой линии – родителям или детям. Оккупанты не впускают и не выпускают мужчин", – отметила она.

По словам омбудсмена, при наличии справки самый простой способ въезда в Мариуполь – через село Виноградное.

"Там образовались большие очереди из-за усиленной проверки. Российские оккупанты также ввели дополнительные пункты проверки в самом городе. В фильтрационный лагерь села Безымянное вывезли почти всех мужчин. Даже после прохождения фильтрации их уже больше недели не отпускают домой", – уточнила Денисова.

Она добавила, что оккупанты через глав ОСМД собирают информацию об уцелевших при обстрелах квартирах "с целью их инвентаризации и сбора данных о местонахождении владельцев".

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Оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тыс. жителей. Об этом 28 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям", – рассказал Кириленко.