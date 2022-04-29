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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Мариуполе и ведут перепись недвижимости – Денисова

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Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Мариуполе и ведут перепись недвижимости – Денисова / ГОРДОН

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в заблокированном Мариуполе Донецкой области. Об этом 29 апреля в Fаcebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Чтобы въехать в город, нужно не только иметь бумагу о фильтрации, но и мариупольскую регистрацию или доказательства того, что направляешься к родственникам первой линии – родителям или детям. Оккупанты не впускают и не выпускают мужчин", – отметила она.

По словам омбудсмена, при наличии справки самый простой способ въезда в Мариуполь – через село Виноградное.

"Там образовались большие очереди из-за усиленной проверки. Российские оккупанты также ввели дополнительные пункты проверки в самом городе. В фильтрационный лагерь села Безымянное вывезли почти всех мужчин. Даже после прохождения фильтрации их уже больше недели не отпускают домой", – уточнила Денисова.

Она добавила, что оккупанты через глав ОСМД собирают информацию об уцелевших при обстрелах квартирах "с целью их инвентаризации и сбора данных о местонахождении владельцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/530504518430825

Оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тыс. жителей. Об этом 28 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям", – рассказал Кириленко.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.

Теги: Украина, недвижимость, Людмила Денисова, Мариуполь, Виноградное, Безымянное, омбудсмен, война России против Украины, проверки, мужчины, российские оккупанты
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