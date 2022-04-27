Эвакуировать мариупольцев с "Азовстали" можно только в присутствии международных представителей – "Азов"

Максим Жорин: Военные прилагают все силы для того, чтобы организовать эвакуацию гражданского населения, потому что там остаются женщины и дети Фото: пресс-служба полка "Азов"

"Для того, чтобы получить хоть какие-то гарантии и быть уверенными, что эвакуация будет эффективной, нужно, чтобы непосредственно в Мариуполе присутствовали представители других стран и представители международных организаций, таких как ООН, Красный Крест и ОБСЕ. Исключительно при личном присутствии на территории "Азовстали" возле КПП, где происходит сбор людей, мы можем надеяться, что процесс все же состоится. В других случаях россияне всегда будут врать и пытаться убить украинцев, будь то гражданские или военные", – убежден Жорин.

По его словам, ситуация в Мариуполе остается очень тяжелой. Несмотря на заявления, там продолжаются бои, не останавливаются попытки наступления и атак на территорию завода "Азовсталь". Почти каждый день на него сбрасывают более 30 авиабомб, в том числе и непосредственно на укрытия, где находятся гражданские.

"Несмотря ни на что, военные прилагают все силы для того, чтобы организовать эвакуацию гражданского населения, потому что там остаются женщины и дети. Также мы пытаемся вести переговоры и строить процесс так, чтобы вместе с гражданскими можно было безопасно вывезти раненых и тела погибших. Для нас это очень важно – чтобы тела наших собратьев, которые погибли, защищая Мариуполь, можно было нормально похоронить, чтобы их родные знали, где их могилы", – сказал Жорин.

Сокомандир полка ССО "Азов Киев" добавил, что защитники Мариуполя (азовцы, морская пехота, полиция, пограничники и другие подразделения) смогут выйти оттуда, исключительно если будут гарантии других стран.

"Во всех остальных случаях они складывать оружие не будут и ни под каким соусом сдаваться в плен также не будут", – резюмировал он.

В своем Telegram-канале Жорин опубликовал видеообращение командира морпехов Сергея Волынского, защищающего Мариуполь. В частности, он говорит, что "план спасения из Мариуполя есть, важно, чтобы мир начал претворять его в жизнь".