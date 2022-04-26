На "Азовстали" в Мариуполе находятся около 2 тыс. гражданских, не менее 200 детей и 400 женщин – Билецкий

Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 26 апреля, сообщил лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

"На "Азовстали" находятся несколько тысяч гражданских. Ориентировочная цифра – не менее 2 тыс. Проблема в чем – людей никто не может сосчитать, потому что они прячутся в бункерах, ямах, капитальных сооружениях и так далее. На завод пускали всех, кто убегал от уничтожения в городе. Никакой связи между этими бункерами нет, а завод находится 24 часа в сутки под постоянными обстрелами или бомбардировками ракет и реактивных систем с моря или с авиации. Добраться до многих бункеров физически невозможно… постоянно обнаруживают новые бункеры", – рассказал Билецкий.

По его словам, в плане гражданских "хаос огромен" – "их пробуют посчитать, чтобы распределять продукты и воду, медикаменты, но это очень сложно сделать".

"Известно, что там находятся не менее 200 детей и 400 женщин. Но это исключительно те, которые четко сочтены, находятся в тех же бункерах, что и военные, или рядом с ними. Абсолютное большинство сосчитать невозможно, соответственно, количество детей и женщин на самом деле может быть в разы больше. Поэтому и такая разница в цифрах. Но как минимум 2 тыс. человек находятся на "Азовстали", – подчеркнул первый командир "Азова".

По мнению Билецкого, на деблокаду Мариуполя требуются минимум две механизированные бригады ВСУ – около 9 тыс. военных с техникой.

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