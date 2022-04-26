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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за ночь нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, под завалами находятся гражданские – полк "Азов"

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В результате авиаударов российских оккупантов по заводу "Азовсталь" произошло возгорание одного из цехов, отметили в полку "Азов"
В результате авиаударов российских оккупантов по заводу "Азовсталь" произошло возгорание одного из цехов, отметили в полку "Азов"
Фото: АЗОВ – Маріуполь / Telegram

Завод "Азовсталь" в Мариуполе (Донецкая область), в подвалах которого от обстрелов российских оккупантов прячутся гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

Об этом 26 апреля сообщил в Telegram полк "Азов".

"Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами, – говорится в сообщении. – Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В тот же день президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

Несмотря на заявление Путина, оккупанты продолжили штурм "Азовстали". По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, бомбоубежище, штурм, полк Азов, помощь, раненые, Азовсталь, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, военнослужащий
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