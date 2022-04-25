Арестович о продолжении атак на "Азовстали" в Мариуполе: Оккупанты нарушают приказ собственного главнокомандующего

Об этом 25 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе, это завод "Азовсталь". Используя авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные, ведет огонь танками. Пытается продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушает, как может, приказ собственного верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Что, скажем так деликатнее, лишний раз показывает, с кем мы сражаемся. Цензурные слова здесь трудно подобрать", – сказал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)