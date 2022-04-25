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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о продолжении атак на "Азовстали" в Мариуполе: Оккупанты нарушают приказ собственного главнокомандующего

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Оккупанты пытаются продвигаться на завод "Азовсталь" штурмовыми группами, отметил Арестович
Оккупанты пытаются продвигаться на завод "Азовсталь" штурмовыми группами, отметил Арестович
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Несмотря на приказ верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина, оккупанты продолжают боевые действия в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом 25 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе, это завод "Азовсталь". Используя авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные, ведет огонь танками. Пытается продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушает, как может, приказ собственного верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Что, скажем так деликатнее, лишний раз показывает, с кем мы сражаемся. Цензурные слова здесь трудно подобрать", – сказал Арестович.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/723392805333821/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В тот же день Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

Несмотря на заявление Путина, оккупанты продолжили штурм "Азовстали". По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, захват, авиация, Мариуполь, штурм, Азовсталь, артиллерия, вторжение, Алексей Арестович, советник, обстрелы, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, брифинг
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