Россия может применить химическое оружие против людей, которые прячутся от оккупантов на "Азовстали" – украинская разведка

"Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали"... Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое выкуривание украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия. Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", – говорится в сообщении.

В украинской разведке утверждают, что слова президента РФ Владимира Путина об "Азовстали", адресованные министру обороны России Сергею Шойгу, были вырваны из контекста.

"Фразу о "снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела", следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия", – сказано в заявлении.

Дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия в Минобороны Украины считают:

"работу на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия;

подбор и инспекцию возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)