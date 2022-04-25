Россия может применить химическое оружие против людей, которые прячутся от оккупантов на "Азовстали" – украинская разведка

"Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали"... Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое выкуривание украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия. Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", – говорится в сообщении.
В украинской разведке утверждают, что слова президента РФ Владимира Путина об "Азовстали", адресованные министру обороны России Сергею Шойгу, были вырваны из контекста.
"Фразу о "снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела", следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия", – сказано в заявлении.
Дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия в Минобороны Украины считают:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами, выехать удается немногим.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
Путин 21 апреля приказал Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".