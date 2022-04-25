ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ заявили, что 25 апреля откроется гуманитарный коридор из "Азовстали" для гражданских. Верещук ответила, что договоренностей об этом нет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В бомбоубежищах завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся женщины и дети
В бомбоубежищах завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся женщины и дети
Скриншот: AZOV media / YouTube

Российские оккупационные войска и боевики так называемой "ДНР" с 13.00 по Киеву 25 апреля "прекращают любые боевые действия", подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей) из завода "Азовсталь" в Мариуполе (Донецкая область) "в любых избранных ими направлениях".

Об этом говорится в заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева, опубликованном в Facebook минобороны России.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали", – говорится в сообщении. – Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет".

В российском оборонном ведомстве добавили, что заявление об открытом гуманитарном коридоре "немедленно доводится [до сведения] украинской стороны через вице-премьера правительства Украины".

https://www.facebook.com/mod.mil.rus/posts/3213313515578049

Ирина Верещук в ответ на очередное заявление минобороны РФ о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали" отметила в Facebook, что ему "можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры".

По ее словам, гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон, а коридор, "анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором".

"Официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", – подчеркнула Верещук.

Вице-премьер Украины рассказала, что украинская сторона обратились к генсеку ООН Антониу Гуттеришу, который 26 апреля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, "с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц".

"В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров генерального секретаря ООН с российскими представителями", – резюмировала Верещук.

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/486816826565019

Гуманитарный коридор из Мариуполя для гражданских лиц планировали открыть 23 апреля, но оккупанты сорвали эвакуацию, говорили в мэрии.

Эвакуация гражданского населения из Мариуполя Донецкой области не состоялась и на Пасху, 24 апреля, сообщала Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Россия, Украина, ООН, Донецкая область, правительство, захват, Мариуполь, бомбоубежище, переговоры, боевики, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, Ирина Верещук, ДНР, обстрелы, война России против Украины, минобороны РФ, безопасность, женщины, вице-премьер, Антониу Гутерриш, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (85488)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (74238)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (45824)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45071)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (39822)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26887)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26581)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20548)
 
 
 
 