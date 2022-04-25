В минобороны РФ заявили, что 25 апреля откроется гуманитарный коридор из "Азовстали" для гражданских. Верещук ответила, что договоренностей об этом нет

В бомбоубежищах завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся женщины и дети Скриншот: AZOV media / YouTube

Об этом говорится в заявлении руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева, опубликованном в Facebook минобороны России.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали", – говорится в сообщении. – Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет".

В российском оборонном ведомстве добавили, что заявление об открытом гуманитарном коридоре "немедленно доводится [до сведения] украинской стороны через вице-премьера правительства Украины".

Ирина Верещук в ответ на очередное заявление минобороны РФ о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали" отметила в Facebook, что ему "можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры".

По ее словам, гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон, а коридор, "анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором".

"Официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", – подчеркнула Верещук.

Вице-премьер Украины рассказала, что украинская сторона обратились к генсеку ООН Антониу Гуттеришу, который 26 апреля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, "с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц".

"В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров генерального секретаря ООН с российскими представителями", – резюмировала Верещук.

Гуманитарный коридор из Мариуполя для гражданских лиц планировали открыть 23 апреля, но оккупанты сорвали эвакуацию, говорили в мэрии.

Эвакуация гражданского населения из Мариуполя Донецкой области не состоялась и на Пасху, 24 апреля, сообщала Верещук.

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