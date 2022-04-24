24 апреля из-за России снова не удалось открыть гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Она объяснила, что эвакуация не состоялась из-за того, что Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня.

Вице-премьер Украины считает, что вопрос гуманитарных коридоров из осажденного оккупантами Мариуполя на запланированной на 26 апреля встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным должен поднять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс 500 (может, даже больше) раненых, почти 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи", – заявила Верещук.

По ее словам, если Гутерриш не будет говорить о Мариуполе с властями РФ, "остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие, – это открыть гуманитарный коридор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гуманитарный коридор из Мариуполя планировали открыть для гражданских лиц и 23 апреля, но оккупанты сорвали эвакуацию, говорили в мэрии.