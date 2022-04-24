24 апреля из-за России снова не удалось открыть гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Она объяснила, что эвакуация не состоялась из-за того, что Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня.
Вице-премьер Украины считает, что вопрос гуманитарных коридоров из осажденного оккупантами Мариуполя на запланированной на 26 апреля встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным должен поднять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс 500 (может, даже больше) раненых, почти 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи", – заявила Верещук.
По ее словам, если Гутерриш не будет говорить о Мариуполе с властями РФ, "остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие, – это открыть гуманитарный коридор".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гуманитарный коридор из Мариуполя планировали открыть для гражданских лиц и 23 апреля, но оккупанты сорвали эвакуацию, говорили в мэрии.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".