Зеленский обсудил с Эрдоганом Мариуполь накануне переговоров президента Турции с Путиным

"Подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных. Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины", – написал Зеленский.
По его словам, президенты затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также глобальную продовольственную безопасность, которая находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море.
(2/2) Discussed the course of the negotiation process, coordination with * & other countries of security guarantees for our state. Raised issues related to * defense capabilities and global food security, which is under threat due to the blocking of navigation in the Black Sea— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022
Эрдоган, в свою очередь, также заявил, что необходимо обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей Мариуполя, "где ситуация с каждым днем становится все более печальной", сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции.
По словам Эрдогана, Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу между Украиной и РФ, в том числе выступить посредником. Турция также, "в принципе, положительно" рассматривает возможность стать гарантом безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
Зеленский и Эрдоган еще в начале апреля договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, но Россия не дала согласия.