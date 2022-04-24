Зеленский обсудил с Эрдоганом Мариуполь накануне переговоров президента Турции с Путиным

"Подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных. Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины", – написал Зеленский.

По его словам, президенты затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также глобальную продовольственную безопасность, которая находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море.

(2/2) Discussed the course of the negotiation process, coordination with * & other countries of security guarantees for our state. Raised issues related to * defense capabilities and global food security, which is under threat due to the blocking of navigation in the Black Sea — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

Эрдоган, в свою очередь, также заявил, что необходимо обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей Мариуполя, "где ситуация с каждым днем становится все более печальной", сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

По словам Эрдогана, Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу между Украиной и РФ, в том числе выступить посредником. Турция также, "в принципе, положительно" рассматривает возможность стать гарантом безопасности Украины.

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