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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Эрдоганом Мариуполь накануне переговоров президента Турции с Путиным

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Зеленский подчеркнул необходимость немедленного обмена заблокированных в Мариуполе военных
Зеленский подчеркнул необходимость немедленного обмена заблокированных в Мариуполе военных
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне переговоров последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных. Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины", – написал Зеленский.

По его словам, президенты затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также глобальную продовольственную безопасность, которая находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море.

Эрдоган, в свою очередь, также заявил, что необходимо обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей Мариуполя, "где ситуация с каждым днем становится все более печальной", сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

По словам Эрдогана, Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу между Украиной и РФ, в том числе выступить посредником. Турция также, "в принципе, положительно" рассматривает возможность стать гарантом безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Зеленский и Эрдоган еще в начале апреля договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, но Россия не дала согласия.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, Мариуполь, переговоры, эвакуация, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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