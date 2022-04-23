Турция запретила использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам, следующим в Сирию

Чавушоглу рассказал, что в апреле завершился срок действия последнего разрешения на полеты самолетов РФ в Сирию и теперь на эти рейсы вводится запрет.

Разрешения продлевались каждые три месяца и касались как гражданских самолетов, так и военных.

Турецкий дипломат отметил, что о введении запрета уже уведомили президента России Владимира Путина.

Также Чавушоглу прокомментировал информацию о приезде в Турцию российских олигархов. По его словам, Анкара не присоединилась к санкциям Запада против РФ и, если какая-либо компания хочет вести бизнес, она должна соблюдать международное право и турецкие законы.

Daily Sabah пишет, что хотя Турция и не поддержала изоляцию Москвы, но закрыла свои проливы, "чтобы не допустить прохода через них некоторых российских судов".