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Турция запретила использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам, следующим в Сирию

Турция уже уведомила о запрете Москву
Турция уже уведомила о запрете Москву
Фото: ЕРА

Разрешение российским самолетам на использование воздушного пространства Турции для авиарейсов в Сирию истекло, объявил журналистам 23 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Чавушоглу рассказал, что в апреле завершился срок действия последнего разрешения на полеты самолетов РФ в Сирию и теперь на эти рейсы вводится запрет.

Разрешения продлевались каждые три месяца и касались как гражданских самолетов, так и военных.

Турецкий дипломат отметил, что о введении запрета уже уведомили президента России Владимира Путина.

Также Чавушоглу прокомментировал информацию о приезде в Турцию российских олигархов. По его словам, Анкара не присоединилась к санкциям Запада против РФ и, если какая-либо компания хочет вести бизнес, она должна соблюдать международное право и турецкие законы.

Daily Sabah пишет, что хотя Турция и не поддержала изоляцию Москвы, но закрыла свои проливы, "чтобы не допустить прохода через них некоторых российских судов".

Контекст:

Турция пытается быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта в Стамбуле Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Россия поддерживает в военном конфликте в Сирии правительство Башара Асада.

Теги: Россия, Турция, санкции, самолет, переговоры, воздушное пространство, самолеты, авиарейсы, олигархи, Мевлют Чавушоглу, международное право, МИД Турции
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