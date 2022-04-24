Генсек ООН перед встречей с Зеленским и Путиным посетит Турцию

"Генеральный секретарь посетит Анкару, Турция, где 25 апреля его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На 26 апреля запланирована встреча Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Они будут говорить о войне в Украине.
28 апреля он приедет в Украину, где встретится с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В Турции проходили очные раунды переговоров между Украиной и Россией. Последний состоялся 29 марта.