Генсек ООН перед встречей с Зеленским и Путиным посетит Турцию

"Генеральный секретарь посетит Анкару, Турция, где 25 апреля его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На 26 апреля запланирована встреча Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Они будут говорить о войне в Украине.

28 апреля он приедет в Украину, где встретится с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В Турции проходили очные раунды переговоров между Украиной и Россией. Последний состоялся 29 марта.