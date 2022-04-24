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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе от огня оккупантов погиб наводчик обстрела города в 2015 году

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Оккупанты обстреливают Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения
Оккупанты обстреливают Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения
Фото: EPA

В Мариуполе Донецкой области от обстрелов российскими оккупантами погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году наводил огонь российских войск на мариупольский микрорайон "Восточный". Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram 24 апреля.

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный", – сообщил Андрющенко.

Он напомнил, что Кирсанов фактически избежал наказания из-за норм закона авторства тогдашнего нардепа Надежды Савченко.

"Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", – добавил советник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь обстреляли утром 24 января 2015 года, в результате чего, по данным Генпрокуратуры, погибло 30 человек, более 100 получили ранения. По данным украинской стороны и наблюдателей ОБСЕ, Мариуполь обстреляли из "Градов" и "Ураганов" с территорий, контролируемых террористами "ДНР".

В день обстрела Служба безопасности Украины задержала Кирсанова, который признался, что передавал координаты трех блокпостов сил АТО, которые находятся вблизи города, боевику с позывным Пепел. Именно его банда, по словам корректировщика, и обстреляла Мариуполь. Кирсанов также сообщил, что Пепел является офицером российской армии, руководит артиллерийским батальоном.

В мае 2018 года СБУ опубликовала доказательства того, что обстрел жилых районов Мариуполя произвели военнослужащие РФ.

18 июня 2019 года суд Приморского района Мариуполя приговорил Кирсанова к девяти годам тюремного заключения. 15 августа он вышел на свободу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
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