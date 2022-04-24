В Мариуполе от огня оккупантов погиб наводчик обстрела города в 2015 году

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный", – сообщил Андрющенко.
Он напомнил, что Кирсанов фактически избежал наказания из-за норм закона авторства тогдашнего нардепа Надежды Савченко.
"Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", – добавил советник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь обстреляли утром 24 января 2015 года, в результате чего, по данным Генпрокуратуры, погибло 30 человек, более 100 получили ранения. По данным украинской стороны и наблюдателей ОБСЕ, Мариуполь обстреляли из "Градов" и "Ураганов" с территорий, контролируемых террористами "ДНР".
В день обстрела Служба безопасности Украины задержала Кирсанова, который признался, что передавал координаты трех блокпостов сил АТО, которые находятся вблизи города, боевику с позывным Пепел. Именно его банда, по словам корректировщика, и обстреляла Мариуполь. Кирсанов также сообщил, что Пепел является офицером российской армии, руководит артиллерийским батальоном.
В мае 2018 года СБУ опубликовала доказательства того, что обстрел жилых районов Мариуполя произвели военнослужащие РФ.
18 июня 2019 года суд Приморского района Мариуполя приговорил Кирсанова к девяти годам тюремного заключения. 15 августа он вышел на свободу.