В Мариуполе от огня оккупантов погиб наводчик обстрела города в 2015 году

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный", – сообщил Андрющенко.

Он напомнил, что Кирсанов фактически избежал наказания из-за норм закона авторства тогдашнего нардепа Надежды Савченко.

"Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", – добавил советник.

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