Путин сказал Эрдогану, что в Мариуполе боевые действия уже не ведутся

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что, "в связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе", Путин отметил, что город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

По мнению российского президента, власти Украины должны отдать "приказ сложить оружие" заблокиро­ванным на территории завода "Азовсталь" украинским военнослужащим.

Путин сообщил Эрдогану, что "военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)