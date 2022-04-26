Путин сказал Эрдогану, что в Мариуполе боевые действия уже не ведутся

Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что, "в связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе", Путин отметил, что город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".
По мнению российского президента, власти Украины должны отдать "приказ сложить оружие" заблокированным на территории завода "Азовсталь" украинским военнослужащим.
Путин сообщил Эрдогану, что "военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
В тот же день Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
Несмотря на заявление Путина, оккупанты продолжили штурм "Азовстали". По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.
В ночь на 26 апреля оккупанты нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", под завалами находятся гражданские, сообщил в Telegram полк "Азов".