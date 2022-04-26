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Путин сказал Эрдогану, что в Мариуполе боевые действия уже не ведутся

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Путин сообщил Эрдогану, что Мариуполь "освобожден", говорится на сайте Кремля
Путин сообщил Эрдогану, что Мариуполь "освобожден", говорится на сайте Кремля
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора 26 апреля заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что в Мариуполе Донецкой области, большая часть которого временно оккупирована российскими войсками, боевые действия якобы не ведутся.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что, "в связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе", Путин отметил, что город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

По мнению российского президента, власти Украины должны отдать "приказ сложить оружие" заблокиро­ванным на территории завода "Азовсталь" украинским военнослужащим.

Путин сообщил Эрдогану, что "военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В тот же день Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

Несмотря на заявление Путина, оккупанты продолжили штурм "Азовстали". По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

В ночь на 26 апреля оккупанты нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", под завалами находятся гражданские, сообщил в Telegram полк "Азов".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, оружие, Донецкая область, Кремль, захват, военные, Мариуполь, штурм, Азовсталь, вторжение, обстрелы, война России против Украины, военнослужащий, президент
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