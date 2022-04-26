На деблокаду Мариуполя требуются минимум две механизированные бригады ВСУ – около 9 тыс. военных с техникой – Билецкий

Мариуполь может быть освобожден, если будет выиграна битва за Донбасс, считает Билецкий Фото: EPA

Такое мнение в интервью LB.ua, опубликованном 26 апреля, выразил лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Тогда, когда украинские войска сотрут о свою оборону российские наступательные способности этой группировки – так, как это произошло на северном направлении – от Сум до Киева. Тогда появится серьезная возможность проведения деблокады Мариуполя", – считает он.

С другой стороны, по словам Билецкого, битва за Донбасс не начинается из-за того, что "россияне не могут ее начать до тех пор, пока не возьмут Мариуполь", или "оттягивают как минимум".

"Возможно, они и примут решение начинать без этого, если поймут, что Мариуполь – это еще недели и месяцы. Поэтому здесь ситуация: что первично – курица или яйцо, – отметил лидер "Нацкорпуса". – Мариуполь может быть освобожден, если будет выиграна битва за Донбасс. Именно Мариуполь оттягивает для Украины битву за Донбасс".

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о разблокировании Мариуполя военным путем, заявлял 21 апреля, что "здесь необходима помощь наших партнеров" – "нужно соответствующее оружие".

"Это может быть и старое советское оружие, главное, чтобы насыщение оружием на фронте позволяло выполнять несколько задач одновременно. То есть на деблокаду нужны минимум две механизированные бригады Вооруженных сил. Они должны иметь вооружение хотя бы на уровне БТР, БМП, оди-два танка, артиллерия. И неважно, какое оно будет, западное или наше. Понятно, что у нас огромное проседание по технике и артиллерии, потому логично, что мы ожидаем западного снабжения", – подчеркнул Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" уверен, что две бригады ВСУ смогут прорваться в Мариуполь, несмотря на оцепление города российскими военными.

"Другое дело, что Генеральному штабу объективно виднее в этой ситуации, есть ли у него резервы для того, чтобы выделить две такие бригады и одновременно быть уверенными в том, что они смогут отразить эти клещи наступлений с юга и севера… Если Генштаб понимает, что у него сил недостаточно, он не будет выделять эти бригады на деблокаду. Это реальность", – отметил Билецкий.

Говоря о приблизительной численности двух бригад ВСУ, он уточнил, что речь идет о 9 тыс. военных.

"Ключевое здесь опять же техника, а не люди. Сейчас пехотой не воюют", – резюмировал Билецкий.

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