ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили, что Путин не договаривался с Гутерришем об эвакуации мирного населения с "Азовстали"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков сказал, что предложение Гутерриша (на фото), озвученное на встрече с Путиным, "будет прорабатываться"
Песков сказал, что предложение Гутерриша (на фото), озвученное на встрече с Путиным, "будет прорабатываться"
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об участии ООН и Международного комитета Красного Креста в процессе эвакуации мирного населения, которое находится в бомбоубежищах на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, "будет прорабатываться".

Об этом он сказал 27 апреля во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс"

Гутерриш встречался с Путиным в России 26 апреля. По итогам визита генсека ООН сайт организации сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и МККК в эвакуации мирного населения с "Азовстали". 

Песков говорит, что Гутерриш озвучивал такое предложение и оно "будет дальше прорабатываться". По утверждению спикера главы Кремля, "конкретных договоренностей в этой области не было". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, Мариуполь, бомбоубежище, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (466671)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (41626)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (33187)
4
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (30650)
5
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (26602)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (22771)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21241)
8
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (19697)
 
 
 
 