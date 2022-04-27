В Кремле заявили, что Путин не договаривался с Гутерришем об эвакуации мирного населения с "Азовстали"

Песков сказал, что предложение Гутерриша (на фото), озвученное на встрече с Путиным, "будет прорабатываться" Фото: ЕРА

Об этом он сказал 27 апреля во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс".

Гутерриш встречался с Путиным в России 26 апреля. По итогам визита генсека ООН сайт организации сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и МККК в эвакуации мирного населения с "Азовстали".

Песков говорит, что Гутерриш озвучивал такое предложение и оно "будет дальше прорабатываться". По утверждению спикера главы Кремля, "конкретных договоренностей в этой области не было".

Война России против Украины. Главное (обновляется)