В Кремле заявили, что Путин не договаривался с Гутерришем об эвакуации мирного населения с "Азовстали"

Об этом он сказал 27 апреля во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс".
Гутерриш встречался с Путиным в России 26 апреля. По итогам визита генсека ООН сайт организации сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и МККК в эвакуации мирного населения с "Азовстали".
Песков говорит, что Гутерриш озвучивал такое предложение и оно "будет дальше прорабатываться". По утверждению спикера главы Кремля, "конкретных договоренностей в этой области не было".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".