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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча Путина и Гутерриша длилась около часа. Глава Кремля говорил о "прорыве" на переговорах с Украиной в Стамбуле и "провокациях" в Буче

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Путин разговаривал с Гутерришем за известным длинным столом
Путин разговаривал с Гутерришем за известным длинным столом
Фото: ЕРА

26 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в России. Начало встречи транслировал российский государственный пропагандистский канал "Россия 24" в RuTube.

Согласно трансляции, глава Кремля снова рассуждал о "госперевороте" в 2014 году, "волеизъявлении" жителей Крыма. Последнее сравнил с ситуацией в Косово.

Он заявил, что РФ начала войну против Украины "в соответствии с уставом ООН", назвав это "вынужденной мерой". 

"Хочу вас проинформировать, что несмотря на то, что идет "военная операция", мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле (а я знаю, что вы там были, я только что разговаривал с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом) нам удалось добиться серьезного прорыва. Потому что требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины", – заявил он, обращаясь к Гутерришу. 

Украина "вынесла за скобки" Крым, Севастополь и "вновь признанные республики Донбасса", продолжил Путин. Потом он заявил о "провокации в населенном пункте Буча" под Киевом и повторил утверждение, что российская армия не имеет отношения к убийствам мирного населения в Буче. 

Встреча главы Кремля и генсека ООН продолжалась около часа, сообщила в Twitter корреспондент телеканала CBS Памела Фальк, ссылаясь на представителя Гутерриша. 

Путин разговаривал с Гутерришем за шестиметровым столом – тем самым, который разделял его с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе встречи в начале февраля. Начало встречи показал Telegram-канал "Труха". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 апреля Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче, в частности, российские оккупанты систематически насиловали девушек и женщин в возрасте от 14 лет, некоторые из них забеременели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, ООН, Донбасс, переговоры, вторжение, Буча, война России против Украины, Антониу Гутерриш, войска, российские оккупанты
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